للاطمئنان على سير الامتحانات.. جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس ونائبه بكليتي التجارة والآداب

أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لسير أعمال الامتحانات بكليتي التجارة والآداب، ورافقهما خلال الجولة كل من الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة و الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب و السادة وكلاء الكليتين.





وخلال الجولة أكد د. محمود المتيني أن الامتحانات تجرى لطلاب السنوات النهائية في ظروف غير عادية و وسط تحديات غير مسبوقة في ظل جائحة كورونا العالمية ، مؤكدًا أن هذا الظرف الدقيق فتح المجال أمام آليات و مميزات جديدة لم تكن مستغلة من قبل بالشكل الكافي و في مقدمتها نظم التعلم الإلكتروني عن بعد.





وأضاف أن الجامعة استعدت بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية لضمان سلامة الطلاب و استمرار أعمال الامتحانات دون أية معوقات ، مشيدًا بجهود مستشفيات جامعة عين شمس و الإدارة العامة للشئون الطبية في هذا الصدد.





من جانبه أوضح د. عبد الفتاح سعود أن إدارة الجامعة راعت خلال وضعها للجداول، التتابع الزمنى فى بدء الامتحانات لمختلف كليات الجامعة لمنع التجمعات بين الطلاب وتخصيص ساعتين فاصل بين كل فترة امتحان وأخرى لتعقيم كافة اللجان والممرات .





وأكد أنه فى حالة الاشتباه في إصابة أي طالب يتم نقله فورًا بسيارة إسعاف إلى مستشفى الطلبة لعمل مسحة ويتم عزله لحين ظهور نتيجة التحليل ، فإذا جاءت نتيجة المسحة إيجابية يتم تأجيل الامتحانات للطالب لحين تمام شفائه.





و أضاف أنه تم توفير أماكن لإقامة الطلاب المغتربين في المدن الجامعية مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ، لافتًا أنه تم تجهيز لجان لذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بكافة التجهيزات اللازمة لهم ، مع تخصيص ممرات لدخولهم وخروجهم للجان الامتحانية بسهولة ويسر.





بدوره أشار د خالد قدري إلى أن الكلية بها ٧٣ ألف طالب من بينهم ١٥ ألف طالب في السنة النهائية موزعين علي برامج اللغة العربية ، الإنجليزية، الفرنسية، الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المدمج، موضحًا أن هناك ٤ فترات امتحانية كل يوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء، على أن تضم كل لجنة ١٠ طلاب فقط.





وأضاف أنه تم الاستعداد للامتحانات طوال الفترة الماضية وذلك عن طريق محاضرات مصورة عن طريق السادة أعضاء هيئة التدريس بلغت حوالي ٢٠٠٠ محاضرة من بينها 500 محاضرة تفاعلية تم رفعها على القناة التعليمية للكلية، كما تم إعلان الجداول وأرقام الجلوس إلكترونيًا، إلي جانب المناهج والمقررات التي سيقوم الطلاب بدراستها، مما ساهم بصورة كبيرة في سيولة الحركة وانتظامها، حيث اصبح كل طالب يعلم مكان لجنته وكيفية الوصول إليها.





وعن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية أشار إلى أن الكلية قامت بعمل ٣ بوابات للدخول ، ٦ بوابات للخروج، إلي جانب تحديد ٣ اتجاهات يسير عليها الطلاب مع وجود علامات أرضية للحفاظ علي المسافات بين الطلاب .





وأوضح د مصطفي مرتضي أنه تم تقسيم اللجان علي 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء وتبلغ مدة كل لجنة ساعة للامتحان تفصل بينهما ساعة ونصف لخروج الطلاب وإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى ،إلي جانب آليات التباعد وكذلك توفير التهوية اللازمة ووسائل التعقيم.



