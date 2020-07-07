اتحاد الكرة : 27 حالة كورونا بين أندية الدوري وإجراء جديد بشأن المحترفين

أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم أن عدد حالات فيروس كورونا بالكرة المصرية وصل إلى 27 حالة.

وقال سلطان في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت، اليوم الثلاثاء: "هناك 7 حالات بين الإداريين والعمال، أما الـ20 حالة الأخرى بين اللاعبين ومعظم هذه الحالات نتائجهم مستقرة حيث لم تظهر على أغلبيتهم الأعراض".

وأضاف: "جميع اللاعبين الأجانب سيخضعون لمسحة فيروس كورونا قبل عودتهم للتدريب".

وتابع: "نفحص الملاعب حاليا من خلال التأكد من وجود المطهرات والماسكات وتطهير غرف الملابس ودورات المياه وكانت البداية في ستاد القاهرة".

وأكمل: "نتوقع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في الفترة المقبلة، بين عناصر اللعبة".



