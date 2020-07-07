ملفوفًا بعلم مصر.. جنازة عسكرية مهيبة للفريق محمد العصار.. فيديو

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى الجنازة العسكرية للفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والذى وافته المنية مساء أمس، الاثنين، وذلك بمسجد المشير طنطاوى.









وظهر جثمان الفقيد الراحل الفريق محمد العصار، ملفوفًا بعلم مصر تكريمًا له، كما استعرض حرس الشرف، النياشين والقلائد التى حصل عليها الفريق محمد العصار ، خلال مسيرته المهنية بالقوات المسلحة، وذلك خلال الجنازة العسكرية التى أقيمت للفقيد الراحل بمسجد المشير طنطاوى وتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى.









جدير بالذكر أن الفريق محمد العصار من مواليد عام 1946، وهو من أبطال حرب الاستنزاف.









وفي ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقية السيد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.









ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس، الاثنين، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.









ووصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتل وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيم شارك في مسئولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".



