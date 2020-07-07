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أخبار العالم

نعتذر لإزعاجكم.. منصة أبشر فى السعودية تطمئن مستخدميها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:19 م
منصة أبشر - وزارة
منصة أبشر - وزارة الداخلية
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مـيـــس رضــا

تم تداول أنباء خلال الساعات القليلة الماضية أفادت بتوقف منصة "أبشر" للخدمات التابعة لوزارة الداخلية السعودية.


ونفت منصة "أبشر" صحة ما تم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة اليوم، الثلاثاء، أن المنصة تعرضت لخلل فنى وتم إصلاحه وتحديدا فيما يخص خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.


وقالت المنصة عبر حسابها في "تويتر": "عميلنا العزيز، تم الانتهاء من إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، يمكنك الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة أبشر".


وفي وقت سابق، أعلنت المنصة وجود خلل فني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وقالت حينها: "نعتذر لإزعاجكم وجارٍ العمل على حل المشكلة".


ووفق مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الخلل الفني تسبّب في اختفاء بعض المخالفات المرورية.


ويمكن للمستفيدين عبر تطبيق نظام "أبشر" أو موقعه الإلكتروني: www.absher.sa: تجديد رخصة القيادة، وتجديد رخصة السير، وإصدار التفويض، وإضافة مستخدم فعلي، ومبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها "صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة".

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