للرجال فقط.. أبرز طرق العلاج الطبيعية لآلام الكتف

- ضغط بارد:

- حمام الملح:

ستحتاج إلى ملح إبسوم، لأنه يحسن الدورة الدموية في المنطقة المصابة ويجعل العضلات المشدودة تسترخي، امزج ملح إبسوم في ماء الاستحمام الدافئ وانقع جسمك بالكامل فيه، ابق في حوض الاستحمام لمدة نصف ساعة وستشعر بالفرق حقًا.









- الكركم

الفوائد الصحية للكركم عديدة، لعلاج آلام الكتف ، يساعدك الكركم كثيرًا، وتعمل مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات على علاج التورم وتخفيف الألم، اصنعي معجونًا من مسحوق الكركم وزيت جوز الهند وضعيه على المنطقة المصابة، ستحصل على نتيجة أفضل في غضون بضعة أيام.







