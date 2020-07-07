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مرأة

للرجال فقط.. أبرز طرق العلاج الطبيعية لآلام الكتف

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:32 م
آلام الكتف
آلام الكتف
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نهى هجرس
هناك عدة أسباب لحدوث ألم في الكتف، قد تكون ناجمة عن أي إصابات قديمة ؛ أو بسبب التهاب الفقار أو حتى بسبب إجهاد مفاجئ في عضلة الكتف بسبب محاذاة خاطئة للجسم أثناء النوم.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية لعلاج آلام الكتف...

- ضغط بارد: 
لأنها تجعل المنطقة مخدرة ، لا تشعر بالألم لفترة، الكمادات الباردة هي إحدى الطرق الشائعة لتخفيف آلام الكتف، خذ منشفة رقيقة وضع بعض مكعبات الثلج فيها ، اضغط عليه في المنطقة المؤلمة.



- حمام الملح:
ستحتاج إلى ملح إبسوم، لأنه يحسن الدورة الدموية في المنطقة المصابة ويجعل العضلات المشدودة تسترخي، امزج ملح إبسوم في ماء الاستحمام الدافئ وانقع جسمك بالكامل فيه، ابق في حوض الاستحمام لمدة نصف ساعة وستشعر بالفرق حقًا.


- الكركم
الفوائد الصحية للكركم عديدة، لعلاج آلام الكتف ، يساعدك الكركم كثيرًا، وتعمل مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات على علاج التورم وتخفيف الألم، اصنعي معجونًا من مسحوق الكركم وزيت جوز الهند وضعيه على المنطقة المصابة، ستحصل على نتيجة أفضل في غضون بضعة أيام.





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