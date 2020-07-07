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مرأة

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:32 م
علاج الأرق
علاج الأرق
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نهى هجرس
الأرق هو اضطراب في النوم حيث يجد الشخص صعوبة في النوم أثناء الليل، وهو من أكثر اضطرابات النوم شيوعًا، يوجد نوعان من الأرق ، وهما الأرق الأساسي والأرق الثانوي.

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأطعمة التى تساعد فى علاج الأرق بشكل فعال..

الموز : 
الموز معزز للنوم، يحتوي على كمية مناسبة من العناصر الغذائية والتريبتوفان التي تعزز النوم الجيد، يهدئ الموز الخلايا العصبية ويقلل من نشاط الدماغ ليلًا، تناول الموز كل يوم يعزز النوم السليم.


الحليب: 
تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يؤدي إلى نوم جيد، بما أن الحليب غني بالكالسيوم ، فإنه يزيد من إنتاج السيروتونين الذي يخفف من إجهادنا ويمنحنا نومًا جيدًا، يمكن أن يفضل حليب الصويا والتوفو من قبل أولئك الذين لا يتحملون اللاكتوز.

العسل : 
العسل هو أحد المكونات الشائعة التي يمكن استخدامها لـ علاج الأرق، يحتوي العسل على أحماض أمينية تساعد على النوم الجيد ليلًا ، وبالتالي تحسين نمط نومنا،  يريح حواسنا ويعطينا نومًا هادئًا أثناء الليل.

الحبوب الكاملة: 
تحتوي الخبز والشوفان والحبوب على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد في تحسين إنتاج السيروتونين، يبطئ السيروتونين النشاط العصبي ، ويهدئ الدماغ ويسمح للجسم بأكمله بالاسترخاء، هذا ينظم النوم في الليل.





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