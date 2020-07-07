لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأطعمة التى تساعد فى علاج الأرق بشكل فعال..

الموز :

الموز معزز للنوم، يحتوي على كمية مناسبة من العناصر الغذائية والتريبتوفان التي تعزز النوم الجيد، يهدئ الموز الخلايا العصبية ويقلل من نشاط الدماغ ليلًا، تناول الموز كل يوم يعزز النوم السليم.









الحليب: تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يؤدي إلى نوم جيد، بما أن الحليب غني بالكالسيوم ، فإنه يزيد من إنتاج السيروتونين الذي يخفف من إجهادنا ويمنحنا نومًا جيدًا، يمكن أن يفضل حليب الصويا والتوفو من قبل أولئك الذين لا يتحملون اللاكتوز.

العسل : العسل هو أحد المكونات الشائعة التي يمكن استخدامها لـ علاج الأرق ، يحتوي العسل على أحماض أمينية تساعد على النوم الجيد ليلًا ، وبالتالي تحسين نمط نومنا، يريح حواسنا ويعطينا نومًا هادئًا أثناء الليل.

الحبوب الكاملة: تحتوي الخبز والشوفان والحبوب على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد في تحسين إنتاج السيروتونين، يبطئ السيروتونين النشاط العصبي ، ويهدئ الدماغ ويسمح للجسم بأكمله بالاسترخاء، هذا ينظم النوم في الليل.









