الوطنية للصحافة تنعى الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي بخالص التعازي في وفاة القامة الصحفية الكبيرة الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الاسبق، داعين المولي عز وجل ان يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.









يشار إلى أن الجماعة الصحفية وأسرة مؤسسة دار التحرير للنشر والطباعة ودعت اليوم رئيس تحرير الجمهورية الاسبق الكاتب الصحفي محمد علي ابراهيم، الذى توفى فجر اليوم عن عمر يناهز 70 عاما وكان يعد كاتما وجامعا لأسرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكان مقربا منه.









وشيعت جنازة الراحل الكاتب الصحفى محمد على ابراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الاسبق ظهر اليوم وتم دفنه بمقابر العائلة بطريق السويس.









وقررت الأسرة عدم إقامة عزاء للراحل بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى من انتشار وباء كورونا القاتل.







