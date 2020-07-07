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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تنعى الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي بخالص التعازي في وفاة القامة الصحفية الكبيرة الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الاسبق، داعين المولي عز وجل ان يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.


يشار إلى أن الجماعة الصحفية وأسرة مؤسسة دار التحرير للنشر والطباعة ودعت اليوم رئيس تحرير الجمهورية الاسبق الكاتب الصحفي محمد علي ابراهيم، الذى توفى فجر اليوم عن عمر يناهز 70 عاما وكان يعد كاتما وجامعا لأسرار الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكان مقربا منه.


وشيعت جنازة الراحل الكاتب الصحفى محمد على ابراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الاسبق ظهر اليوم وتم دفنه بمقابر العائلة  بطريق السويس.


وقررت الأسرة عدم إقامة عزاء للراحل بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى من انتشار وباء كورونا القاتل.


وصرح الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير بأن الراحل توفى فجر اليوم وشيعت جنازته وتم دفنه بمقابر العائلة بطريق السويس، مشيرا الى أن الظروف الحالية حالت دون إقامة عزاء له.
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تشييع جنازة الراحل محمد على إبراهيم ودفنة بمقابر العائلة بطريق السويس

الجماعة الصحفية تودع الكاتب الصحفى محمد علي إبراهيم

استقلال الصحافة تنعى الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم

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