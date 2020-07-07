استقلال الصحافة تنعى الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم

ببالغ الحزن والأسى، تنعى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الكاتب الصحفى الكبير محمد على إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق.
قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الكاتب الصحفى الراحل محمد على إبراهيم، كان يتسم بالشجاعة والوضوح فى إبداء الرأى، دون محاباة، أو مواربة، وأن أداءه اتسم بالمهنية، وحفظ حقوق الآخرين، حتى الذين يختلفون معه فى الرأى.
أكد «العدل» أنه تعامل مع الكاتب الصحفى الراحل محمد على إبراهيم، عن قرب، منذ أن كان يشغل منصب رئيس تحرير «إيجيبشيان جازيت»، وقد لمس فيه الأخلاق الحميدة، والأداء المهنى المنضبط، وتشجيعه شباب الصحفيين ودعمهم، وكانت له مواقفه وكتاباته، فى كل المواقع التى شغلها، والتى كان آخرها رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، التى ساهمت فى دعم القضايا الوطنية، التى ظل مؤمنا بها حتى اللحظات الأخيرة من حياته.