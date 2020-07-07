استقلال الصحافة تنعى الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم

ببالغ الحزن والأسى، تنعى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الكاتب الصحفى الكبير محمد على إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق.





قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الكاتب الصحفى الراحل محمد على إبراهيم، كان يتسم بالشجاعة والوضوح فى إبداء الرأى، دون محاباة، أو مواربة، وأن أداءه اتسم بالمهنية، وحفظ حقوق الآخرين، حتى الذين يختلفون معه فى الرأى.



