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أخبار العالم

المغرب تقرر إعادة فتح المساجد للصلوات الخمس

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس ابتداء من 15 يوليو.
وحددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة يوم الأربعاء الموافق15 يوليوز الجاري، موعدا لإعادة فتح المساجد أمام المؤمنين بمجموع التراب الوطني من أجل أداء الصلوات الخمس.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن فتح المساجد سيتم مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد.
وأوضح البيان أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة.
 وأهابت الوزارة بكل مصل أحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد، وذلك مراعاة للمصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين.

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