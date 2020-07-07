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رياضة

المقاولون العرب لصدى البلد: طاهر محمد أهلاوي لمدة 5 مواسم.. تفاصيل العقد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:25 م
طاهر محمد
طاهر محمد
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محمد رشاد
أكد مصدر مسؤول داخل المقاولون العرب أن عقد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بذئاب الجبل مع النادي الأهلي سيكون لمدة خمسة مواسم  تبدأ من الموسم المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن طاهر سيتقاضى خمسة ملايين جنيه مصري في الموسم الواحد.


واضاف أن الاتفاق مع طاهر حول البنود الشخصية في التعاقد كان منذ عدة أيام في الوقت الذي يتواجد فيه اللاعب حاليًا مساء اليوم الثلاثاء في مران المقاولون باستاد الجبل الأخضر.

وأعلن الأهلي توصله لاتفاق مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر بشكل رسمي ونهائي، في أولى صفقات القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي منذ قليل، اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين. دار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي.

المقاولون العرب لصدى البلد: طاهر محمد أهلاوي لمدة 5 مواسم.. تفاصيل العقد
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