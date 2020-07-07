AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد اغتياله على يد مجهولين .. تشييع جثمان الخبير الأمني هشام الهاشمي في بغداد.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:46 م
تشييع حثمان هشام
تشييع حثمان هشام الهاشمي
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات تظهر تشييع اليوم جثمان الخبير الأمني هشام الهاشمي، الذي اغتيل أمس على يد مسلحين مجهولين أمام منزله بالعاصمة بغداد.

وإثر هذه العملية قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل هيئة تحقيق تختص بجرائم الاغتيالات، كما تعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بملاحقة القتلة.

كما أوعز الكاظمي بإطلاق اسم هشام الهاشمي على أحد شوارع العاصمة بغداد.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي أكد أن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم

وأن من تورط بالدم العراقي سيواجه العدالة، ولن نسمح بالفوضى وسياسة المافيا أبدا، ولن نسمح لأحد أن يحول العراق الى دولة للعصابات".  

وكان مصدر أمني عراقي أعلن الاثنين، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد ما أدى إلى مقتله. فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف المتورطين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء العراقي يهدد قتلة الخبير الأمني : سنلاحق الجناة

لحظة اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي.. فيديو

على خلفية اغتيال الهاشمي.. رئيس وزراء العراق يعفي مسئولا من منصبه

بعد مقتل الهاشمي.. القضاء العراقي يعلن تشكيل هيئة للتحقيق في جرائم الاغتيالات

شاهد.. أهالي بغداد يودعون الهاشمي: بطل نادى بتخليص العراق من مليشيات إيران

الكاظمي يتوعد قتلة الهاشمي: العراق لن يكون دولة عصابات ومافيا

ترشيحاتنا

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

رغبة اللاعب حسمت الأمر للأهلي .. المقاولون العرب: كنا نتمنى تكرار تجربة محمد صلاح مع طاهر محمد طاهر

اتفقت مع نجل شقيقتها .. سيدة تقتل زوج بنتها وتلقى بجثته فى الترعة

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

أجمل حاجة في حياتي.. تامر حبيب يهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها

عمره 22 يوما.. تعافي أصغر رضيع من الإصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. 5 فوائد صحية لتناول الشوكولاته الداكنة

بـ ماكياج صاخب .. إيمى طلعت زكريا بإطلالة تبهر متابعيها .. شاهد

آخرها الطاعون الدبلي .. 7 أمراض تهدد البشرية من بداية 2020