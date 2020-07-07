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مصطفى الفقي: جنازة الفريق العصار تليق بمكانته ودوره الوطنى العظيم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:16 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الفريق محمد العصار كان زميل دراسة له في كل المراحل العمرية والدراسية، ولكن العصار  دخل كلية الفنية العسكرية بينما التحق الفقي بكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه كان هادئا ومبتسما ولا يستخدم ألفاظا نابية، وقد علم نفسه الكثير من العلوم وتولى مناصب شديدة الحساسية في مصر.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الفريق العصار خبير عسكري مصري كان له علاقات قوية مع الجانب الأمريكي، وكان له تأثير كبير عليهم وتربطه علاقة صداقة قوية بأعضاء الكونجرس الأمريكي، مشيرا إلى أنه كان كتوما ومنضبطا وكان يحترم مهنته ومنصبه ويعلم مدى حساسيته وكان عالما بأمور كثيرة.


وأوضح أن الجنازة العسكرية التي تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جنازة تليق بشخص الفريق محمد العصار وبدوره الوطني الكبير في مختلف الظروف الصعبة التي مرت بها مصر، وقد كان له أدوار عدة في لم شمل المصريين ومنع الفوضى، لأنه كان محاور ومفاوض جيد، مؤكدا أن المجلس العسكري كان يتحلى بضبط النفس في الفترة الصعبة التي تلت ثورة يناير، وكان للفريق العصار دور في ذلك.

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