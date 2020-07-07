رمضان عبد المعز ناعيًا الفريق العصار: أشهد له بالأخلاق العالية وطيبة القلب

نعى الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 76 عامًا.
وقال «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «إن الرجل اعرفه عن قرب وأشهد له بالأخلاق العالية وطيبة القلب، وإنه تميز بالمواقف الوطنية العالية فى فترات صعبة من تاريخ البلاد».
وتابع: «أتقدم بواجب العزاء في وفاة الرجل الكريم طيب القلب ودمث الخلق، فقدت كنت اعرفه عن قرب، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويتقبله في الصالحين، ويرحم جميع الموتى وينزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور إلى يوم النشور».