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ديني

رمضان عبد المعز ناعيًا الفريق العصار: أشهد له بالأخلاق العالية وطيبة القلب

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:32 م
الفريق محمد سعيد
الفريق محمد سعيد العصار
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محمد صبري عبد الرحيم
نعى الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وقال «عبد المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء: «إن الرجل اعرفه عن قرب وأشهد له بالأخلاق العالية وطيبة القلب، وإنه تميز بالمواقف الوطنية العالية فى فترات صعبة من تاريخ البلاد».


وتابع: «أتقدم بواجب العزاء في وفاة الرجل الكريم طيب القلب ودمث الخلق،  فقدت كنت اعرفه عن قرب، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ويتقبله في الصالحين، ويرحم جميع الموتى وينزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور إلى يوم النشور».

الفريق محمد العصار، هو من مواليد عام 1964  في 3 يونيو، وأحد أبطال مصر في حربي الاستنزاف وأكتوبر، وتولى العديد من المناصب داخل القوات المسلحة، وتقلد العصار كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، كما تولى منصب مساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، حتى وصل لمنصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح ، ومستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية وللعلاقات الخارجية .

وحصل الفريق العصار على العديد من الأنواط والأوسمة، أبرزها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب من الطبقة الأولى، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية مقاتلى أكتوبر73، وسام جوقة الشرف "مرتبة قائد" من فرنسا.


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