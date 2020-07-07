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محافظات

تعرف علي الموقف الحالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء بدمياط

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:38 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
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زينب الزغبي

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم، مع  إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و أعضاء اللجنة المُشكلة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع  تابعت المحافظ الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعملية تلقى الطلبات التى تستمر حتى آخر سبتمبر ٢٠٢٠، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بالبدء فورا فى عمل حصر شامل للمخالفات التى تم البت فيها و أيضًا ما تم سداده وكذا حصر الحالات التى تم رفضها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها ، مؤكدةً على تقديم تقرير يومى بهذا و آخر أسبوعى يضم إجمالى تلك الحالات

هذا وقد شددت محافظ دمياط على فصل المرافق عن المخالفات التى لم يتم تقديم طلب للتصالح بشأنها وتنفيذ الازالة حيال الممتنعين عن التقدم والسداد ، لافتة إلى أنه ووفقًا لما تم الإعلان عنه بجلسة مجلس المحافظين المُنعقدة أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين إنتهاء اللجان من التقييم النهائى لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ماتم سداده من القيمة النهائية..

وعلى جانب آخر... ناقشت المحافظ آليات استكمال تنفيذ عملية طلاء المبانى من الواجهات الأربع، وتقسيمها بكل مدينة إلى مناطق أو قطاعات بحيث يتم نهو تلك الأعمال بكل منطقة خلال ثلاثة أشهر، مشددة أيضًا أنه فى حال امتناع صاحب العقار عن تنفيذ ذلك القرار يتم قطع المرافق عنها..

وفى ختام الاجتما أكدت الدكتورة منال عوض على الاستعداد التام للموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك بعمل حصر شامل لتلك المخالفات لادارجها بأعمال الازالة التى تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدة أيضًا على استمرار تنفيذ الجهود المتعلقة بمتابعة التزام المطاعم والكافيتريات بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراء اللازم تجاه المخالفين و غلق المنشأة...
تعرف علي الموقف الحالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء بدمياط
تعرف علي الموقف الحالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء بدمياط
تعرف علي الموقف الحالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء بدمياط
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