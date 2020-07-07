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أخبار العالم

من داخل أنقرة.. وزير دفاع إيطاليا يرفض تدخل تركيا في ليبيا واستفزازاتها لـ فرنسا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بيانا أكد أن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، خلال زيارته لأنقرة ولقائه نظيره التركي خلوصي أكار.

وقال وزير الدفاع التركي إنه من الضروري للغاية التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار من أجل توفير مساحة ودفعة جديدة للحوار بين الليبيين، على النحو المتفق عليه في مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير الماضي. في إشارة إلى رفض التدخل الأجنبي.

وأضاف جويريني إنه لا يوجد حل عسكري لأزمة الليبية، ولا يوجد حل  لليبيا مقسمة.

وأشار البيان إلى أن اجتماع الوزيرين تناول مهمة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر تدفق الاسلحة الى ليبيا، والتي وصفها وزير الدفاع الإيطالي بأنها متوازنة وتقف على مسافة متساوية من طرفي الصراع المسلح في ليبيا.

وتابع أن عملية "إيريني" مساهمة أساسية من الاتحاد الأوروبي من أجل إحلال السلام في ليبيا وأن الاستفزازات تجاهها غير مسموح بها، في إشارة إلى استفزاز تركيا للقوات الفرنسية المشاركة في العملية.

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