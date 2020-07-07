بيكذبوا على العالم.. أحمد موسى يهاجم إثيوبيا بسبب موقفها فى مفاوضات سد النهضة

انفعل الإعلامي أحمد موسى ، على بيان اجتماع سد النهضة الأخير ومواقف أثيوبيا خلال التفاوض، مؤكدا أن البند القانوني والفني في اتفاق سد النهضة لم يتم توضيحهم بالشكل الذي يحمي مصالح مصر.





وأضاف موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما جاء في بيان وزارة الري بشأن التفاوض في أزمة سد النهضة اليوم ان إثيوبيا ضربت بالقوانين عرض الحائط، متابعا أن نهر النيل لا تملكة أثيوبيا ولا أحد.





وتساءل مقدم برنامج «على مسئوليتي»، :"هنقعد ليه، لما اللي في دماغكم بردوا لسه، وانا بقول ان اثيوبيا في حاجة في دماغهم، ومش فارق معاها المجتمع الدولي ودي رسالة واضحة من المفاوضات".





واضاف:"بيكذبوا على العالم، ولازم يكون فيه حاجة، وإلى متى ستظل الأمور بهذا الشكل، وأثيويبا لم تقدم حاجة ايجابية".





وأكد أحمد موسى، أن مصر دولة كبيرة، ولا يصح ما يحدث من الجانب الأثيوبي مع مصر في التفاوض بشأن سد النهضة.



