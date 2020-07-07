كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس ضد ميلان في قمة الدوري الإيطالي

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي ميلان، في قمة الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.





تشكيل يوفنتوس





في حراسة المرمى: والتر تشيزني





خط الدفاع: خوان كواردرادو، ليوناردو بونوتشي - دانيالي روجاني - دانيلو





خط الوسط: ميراليم بيانيتش - بنتاكور - رابيو





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - بيرنانديسكي - جونزالو هيجواين.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، فيما يحتل نادي ميلان المركز السابع برصيد 46 نقطة.





وتنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، على ملعب سان سيرو معقل فريق ميلان.