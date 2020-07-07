محمد نصرعلام: مصر ستخسر طاقة كبيرة من السد العالي خلال ملء سد النهضة.. فيديو

أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق ، أن مصر على استعداد لاستخدام مخزون المياه الموجود في السد العالي لسد العجز، مشيرا إلى أننا سنخسر طاقة كبيرة من السد العالي خلال فترة ملء سد النهضة.









وأضاف علام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر ليس لديها مانع في مناقشة الحصص الإضافية من المياه في فترة التفاوض.





وتابع وزير الري الأسبق، أن ما يحدث من قبل إثيوبيا في التفاوض فضيحة دولية، متسائلا :"أين موقف الاتحاد الافريقي من المفاوضات".









وأكمل الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، أنه كان المفروض من الاتحاد الافريقي ان يصدر بيانا يطالب اثيوبيا باحترام المفاوضات والقوانين، لافتا إلى أن تصريحات رئيس وزراء اثيوبيا استفزازية وتحتوي على اساءة.



