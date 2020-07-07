AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد نصرعلام: مصر ستخسر طاقة كبيرة من السد العالي خلال ملء سد النهضة.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:31 م
الدكتور محمد نصر
الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق
Advertisements
عادل نصار
أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، أن مصر على استعداد لاستخدام مخزون المياه الموجود في السد العالي لسد العجز، مشيرا إلى أننا سنخسر طاقة كبيرة من السد العالي خلال فترة ملء سد النهضة.


وأضاف علام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر ليس لديها مانع في مناقشة الحصص الإضافية من المياه في فترة التفاوض.

 
وتابع وزير الري الأسبق، أن ما يحدث من قبل إثيوبيا في التفاوض فضيحة دولية، متسائلا :"أين موقف الاتحاد الافريقي من المفاوضات".


وأكمل الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، أنه كان المفروض من الاتحاد الافريقي ان يصدر بيانا يطالب اثيوبيا باحترام المفاوضات والقوانين، لافتا إلى أن تصريحات رئيس وزراء اثيوبيا استفزازية وتحتوي على اساءة.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الري الأسبق: مصر لن تفرط في نقطة مياه خلال عملية تفاوض سد النهضة.. فيديو

لا نستطيع التنازل عن حقنا في الحياة.. ماذا تريد مصر من مفاوضات سد النهضة؟.. وزير الري الأسبق يجيب

وزير الري الأسبق يوضح أحد مخاطر سد النهضة على مصر | فيديو

لا يناسب إمكانياتها.. وزير الري السابق: إثيوبيا ترتدي رداء دولة عظمى

خبير مائى.. وزير الري الأسبق: كلمة سامح شكري في مجلس الأمن قوية ويجب أن تدرس للأجيال القادمة

حلم من سنين.. وزير الري الأسبق: تراجع إثيوبيا عن أهدافها سينتج عنه هزة داخلية عنيفة.. فيديو

ترشيحاتنا

علاقة ريمديسيفير بـ ارتفاع وفيات كورونا بالمملكة؟.. الصحة السعودية توضح

نشأت الديهي: تصريحات آبي أحمد متناقضة.. والسيسي لديه صبر استراتيجي

نيتها سيئة.. وزير الري الأسبق: إثيوبيا تسعى لبناء سدود أخرى على النيل الأزرق

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين

AdvertisementS

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بعد تدميرها بالكامل.. شاهد لحظة انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

في زمن كورونا.. نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة

نشرة الصحة والمرأة .. تناقضات حول طريقة انتقال فيروس كورونا .. كارول سماحة وميريام فارس تتألقان على إنستجرام