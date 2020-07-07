حمو بيكا ينعى والدة حمادة هلال

نعى مطرب المهرجانات حمو بيكا والدة الفنان حمادة هلال التي توفيت اليوم بعد صراع مع المرض.





ونشر "بيكا" صورة لحمادة هلال برفقة والدته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وعلق "بيكا" على الصورة قائلا: البقاء لله وحده توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنان حمادة هلال وإنا لله وإنا إليه راجعون.





وأعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.





وكان حمادة هلال أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام منذ أسابيع، عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.