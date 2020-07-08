لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

ظهرت السيارة BMW M4 موديل 2021 لأول مرة في لقطات تجسسية جديدة ، وتعتبر هى المرة الأولى التي تظهر فيها على الطرق العامة.





وتستند السيارة BMW M4 موديل 2021 على نفس الشبك، الفئة الرابعة التي تم الكشف عنها منذ فترة ، حيث أظهرت تفاصيل خطوط جسم السيارة، والشبك الأمامي الكبير مع لوحة ترخيص.





ونرى علامة M4 مخفية تحت شريط أسود، لذا فلا شك في أن هذه هي سيارة بي ام دبليو الكوبيه الجديدة.





وتستمد السيارة قوتها من محرك B58 مزدوج التوربو بست أسطوانات مستقيمة، بقوة كبيرة أكثر من 500 حصان، كما ستحصل على ناقل حركة مزدوج القابض، ونظام دفع على جميع العجلات للإصدار الأساسي.





وتطرح شركة BMW ناقل الحركة اليدوي بست سرعات لمحبى هذه الفئة ، وإرسال القوة إلى العجلات الخلفية فقط، ولكن ذلك لن يكون متاحًا مع المحرك الأكثر قوة، ولكن مع محرك بقوة 480 حصان فقط.





وستكشف BMW عن موديل M4 الجديدة لأول مرة في سبتمبر المقبل، كما ستقوم أيضًا بالكشف عن M3 السيدان ، والتي ستحصل على واجهة أمامية تقليدية مشابهة للفئة الثالثة الحالية.