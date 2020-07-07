فرت بحياتها.. دب يهاجم سيدة بعد ارتكابها تصرف أحمق

تحولت السعادة العارمة التي تظاهرت بها إمرأة عندما اتجهت لالتقاط صورة مع دب إلى رعب شديد عندما هاجم الدب السيدة وكاد ينهي حياتها.





لاذت المرأة بالفرار هي تحاول بحماقة أن تلتقط صورة وهي تحمل دب عملاق، فبدلًا من الحصول على لقطة لا تنسى، أجبرت على الركض بحياتها عندما اندفع الوحش الخجول أمام الكاميرا فجأة.





ويظهر مقطع فيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة المرأة تقف إلى جانب الطريق بينما يصور الأشخاص في السيارة المشهد الدرامي، ثم تقترب من الدب البري الوحيد ويبدو أنها تحاول إعطائها بعض الطعام، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وتظهر المرأة التي لم تذكر اسمها وهي تمشي إلى الوحش على ما يبدو مع شيء في يدها اليمنى، اقتربت الفتاة من الدب وامسكت بيدها، ثم انقلب الدب فجأة على المرأة ، التي تستدير وتهرب بحياتها نحو سيارتها.





وقد أصدرت السلطات الرومانية تحذيرات متكررة للسائقين بعدم معاملة الدببة على جانب الطريق كحيوانات أليفة، وأضاف كوستيل أليكسي ، وزير البيئة ، مؤخرًا: "إن الدب حيوان بري وليس حيوانًا أليفًا"



