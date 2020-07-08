عمره 4 أيام فقط.. إصابة أصغر رضيع بفيروس كورونا في الدقهلية

أصيب رضيع يبلغ ٤ أيام بفيروس كورونا نتيجة مخالطته حالة مصابة من دون أن تعلم والدته.

وصرح مصدر طبى بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية بأنه تم نقل "كريم. ا. ا"، عمره ٤ أيام، من قرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس لعزل مستشفى منية النصر، مصابا بارتفاع فى درجة الحرارة وكحة شديدة، وتم أخذ مسحة منه، وتبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.



