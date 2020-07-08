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محافظات

عمره 4 أيام فقط.. إصابة أصغر رضيع بفيروس كورونا في الدقهلية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:04 ص
كورونا
كورونا
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همت الحسينى
أصيب رضيع يبلغ ٤ أيام بفيروس كورونا نتيجة مخالطته حالة مصابة من دون أن تعلم والدته.

وصرح مصدر طبى بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية بأنه تم نقل "كريم. ا. ا"، عمره ٤ أيام،  من قرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس لعزل مستشفى منية النصر، مصابا بارتفاع فى درجة الحرارة وكحة شديدة، وتم أخذ مسحة منه، وتبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مستشفى منية النصر استقبلت الرضيع مصابا بالتهاب رئوى شديد، حيث كان مخالطا لأحد الحالات المصابة. 

وأكد مصدر طبي داخل المستشفى، أن العدوى نقلت له من جدته المقيمة بكفر الشيخ أثناء زيارتها، وتم نقله لمستشفى العزل بتمي الامديد لتلقي العلاج بها.

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