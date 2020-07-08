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رياضة

ميدو يتغنى في عمرو الجنايني: نسي أنه زملكاوي منذ بداية عمله بالجبلاية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:47 ص
ميدو
ميدو
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عمرو ابوبكر
قال أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، إن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، نسي أنه ينتمي للقلعة البيضاء، وتعامل بحيادية؛ لذلك نجح في مهمته.

وأوضح "ميدو"، خلال حديثه في برنامجه "اوضة اللبس"، أن عمرو الجنايني يمتلك عَلَمًا كبيرا للزمالك في منزله، لكن حينما تقيِّم الجماهير عمله في اتحاد الكرة؛ الكل يشهد له بالنجاح، بل إن جماهير الزمالك هي الغاضبة منه حاليًا، وتتهمه بمجاملة الأهلي، وهو دليل على حياديته.

وأشار "ميدو" إلى أن الجنايني نجح في العديد من الملفات، وخلق كوادر شابة، ويكفي أن رئيس لجنة المسابقات عمره 27 عامًا، بالإضافة لنجاحه الكبير في تطبيق تقنية الـ VAR في الدوري المصري.

جدير بالذكر أن عمرو الجنايني تولى رئاسة اتحاد الكرة بشكل مؤقت بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بلوغ ربع نهائي أمم أفريقيا، والخروج أمام جنوب أفريقيا في البطولة التي أقيمت بأرض الفراعنة.
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