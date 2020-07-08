عادل عبد الرحمن: طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض غياب رمضان صبحي

أكد عادل عبد الرحمن لاعب النادي الأهلي السابق أن صفقة طاهر محمد طاهر مكسب كبير للقلعة الحمراء وسيكون إضافة قوية للفريق خلال الموسم المقبل.





وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ان طاهر له القدرة على تعويض غياب رمضان صبحي في الأهلي وله القدرة على اللعب في أكثر من مركز وله مميزات كبيرة.





واشار ان اللاعب سيكون له مستقبل في أوروبا خلال السنوات القادمة في حالة مشاركته بصفة أساسية مع الأهلي .





ونوه عادل عبد الرحمن إلى أن طاهر محمد في حسابات ادارة النادي منذ ٣ سنوات ، بعدما قدم مستويات مميزة جدا خلال السنوات الماضية، وتتويجه مع المنتخب ببطولة افريقيا للشباب؛ كانت نقلة كبيرة للاعب جعلت هناك إصرار من الأهلي على التعاقد معه.



