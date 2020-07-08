ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان على يوفنتوس





ميلان كان متأخرًا بهدفين، لكنه رد بريمونتادا متمثلة في رباعية تاريخية في 20 دقيقة فقط، سجلها كل من إبراهيموفيتش وفرانك كيسي ولياو وريبيتش .





ونستعرض جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان الكبير على يوفنتوس:





1- يوفنتوس 75 نقطة

2- لاتسيو 68 نقطة

3- إنتر 64 نقطة

4- أتالانتا 63 نقطة

5- إي سي ميلان 49 نقطة

6- روما 48 نقطة

7- نابولي 48 نقطة

8- هيلاس فيرونا 42 نقطة

9- بولونيا 41 نقطة

10- ساسولو 40 نقطة

11- كالياري 39 نقطة

12- بارما 39 نقطة

13- فيورنتينا 34 نقكة

14- سامبدوريا 32 نقطة

15- أودينيزي 32 نقطة

16- تورينو 31 نقطة

17- ليتشي 28 نقطة

18- جنوى 27 نقطة

19- بريشيا 21 نقطة

20- سبال 19 نقطة

حقق فريق ميلان انتصارًا كبيرًا على حساب نادي يوفنتوس في قمة الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.