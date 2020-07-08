مش عيب لو تعبت.. تامر حسني يرد على شائعة إصابته بـ كورونا

طمأن الفنان تامر حسني جمهوره عليه بعد انتشار شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وانتشرت الشائعة عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الفنان للرد عليها، حيث نشر "حسني" عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "انستجرام " صورة، مكتوب عليها أنه بخير، ولكن هناك مواقع مزيفة تنشر شائعات".





أضاف مؤكدًا أنه إذا أصيب بأي مرض لن يخفي الأمر لأنه ليس عيبًا قائلاً: "على فكرة مش عيب لو تعبت، أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان؛ لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا ، حتى لو مش حاسس بأي أعراض ، وربنا يشفي الجميع ، ويصلح حالنا".





يشار إلى أن تامر حسني كان يصور فيلمه "مش أنا" ، لكن توقف التصوير؛ بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.