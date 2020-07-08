عمرها 11 يومًا.. مستشفى العزل الصحي في تمي الأمديد يستقبل رضيعة مصابة بـ كورونا

أصيبت رضيعة تبلغ من العمر 11 يومًا بـ فيروس كورونا نتيجة مخالطتها لإحدى الحالات المصابة، والتى تعد ثانى حالة لرضيع يستقبلها مستشفى العزل الصحي في تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية خلال يوم.





وصرح مصدر طبى بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية بأنه تم نقل الطفلة "جومانه . ا . ا"، وعمرها 11 يوما، من قرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس الى مستشفى منية النصر مصابة بارتفاع فى درجة الحرارة وكحة شديدة وتم الاشتباه فى إصابتها بكورونا وبأخذ مسحة منها؛ تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





فيما تم نقل الطفلة الى مستشفى العزل الصحى بتمى الامديد لتلقى العلاج اللازم تحت اشراف الدكتور احمد الدسوقى مدير العزل والدكتور خالد سراج نائب المدير .



