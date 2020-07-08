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أخبار العالم

«آمر قاعدة الجفرة» يرد على أنباء القصف التركي وتدمير منظومة دفاع روسية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:38 ص
آمر قاعدة الجفرة
آمر قاعدة الجفرة ينفي تعرضها لقصف تركي
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قسم الخارجي
كشف مكتب آمر قاعدة الجفرة الجوية، حقيقة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الموالية لتركيا، حول قصف منطقة سوكنة.

وقال مكتب آمر قاعدة الجفرة، إنه "لا صحة على الإطلاق للمتداول عبر الإعلام الليبي الموالي لتركيا بشأن وقوع غارة أمس الثلاثاء، في أي منطقة من سوكنة إلى ودان".

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وأكد أن تلك الشائعات موجهة للداخل التركي؛ كرد وهمي على "صفعة الوطية"، والتي أسفرت عن تدمير منظومات دفاع تركية بالقاعدة.

وزعمت وسائل إعلام إخوانية موالية لتركيا، تدمير منظومة دفاع جوي روسية في مشروع الحمام بمدينة سوكنة، بضربات للطيران التركي المسير.

وتراجع إعلام تركي بعدها، نافيا قصف قوات حكومة الوفاق الليبية لمواقع في قاعدة الجفرة، بعد فضح الكذبة، ونفي الجيش الوطني الليبي صحة الواقعة.

وتواصل ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا حشد مزيد من القوات والآليات نحو مدينة "سرت" وسط تلويحات باستهداف قاعدة الجفرة الجوية الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي.
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