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رياضة

حمادة صدقي يكشف عن خطته مع سموحة استعدادًا لعودة الدوري الممتاز

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة عن خطته لعودة النشاط الكروي عقب قرار الحكومة استئناف الدوري الممتاز بعد إجراء مسحات كورونا المستجد.

وقال "صدقي" خلال حديثه لقناة "أون تايم سبورتس": " فترة الـ 6 أسابيع لإعداد للفرق قبل استكمال الدوري ستكون كافية، مشيرًا إلى أن أغلب الفرق كانت ملتزمة ببرامج للتدريب عن بُعد في ظل فترة التوقف".

وتابع: "خطط لخوض فريق سموحة لـ 5 مباريات ودية على الأقل استعدادًا لاستكمال الدوري".

مؤكدًا أنه سيبحث عن فرق أجرت المسحات الطبية وظهرت نتيجتها سلبية حرصا على سلامة لاعبيه.

وواصل خلال حديثه:" جميع اللاعبين ظهروا في المران الأول لهم بعد العودة بشكل قوي ورغبة لاستكمال مشوارهم في الدوري، وسنحاول تجهيزهم بشكل جيد حتى لا يتعرضون لإصابات عضلية بعد عودة المسابقة".

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