حمادة صدقي يكشف عن خطته مع سموحة استعدادًا لعودة الدوري الممتاز

كشف حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة عن خطته لعودة النشاط الكروي عقب قرار الحكومة استئناف الدوري الممتاز بعد إجراء مسحات كورونا المستجد.





وقال "صدقي" خلال حديثه لقناة "أون تايم سبورتس": " فترة الـ 6 أسابيع لإعداد للفرق قبل استكمال الدوري ستكون كافية، مشيرًا إلى أن أغلب الفرق كانت ملتزمة ببرامج للتدريب عن بُعد في ظل فترة التوقف".





وتابع: "خطط لخوض فريق سموحة لـ 5 مباريات ودية على الأقل استعدادًا لاستكمال الدوري".