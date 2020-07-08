ربنا يصبر قلبك يا حبيبي.. فيفى عبده تعزي حمادة هلال فى وفاة والدته.. شاهد

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كتبت فيفى عبدة " البقاء لله والدة النجم حمادة هلال ربنا يصبر قلبك يا حبيبي اللهم اجعل مثواها الجنه الفاتحة 🤲 "

وأعلن الفنان حمادة هلال، وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.





يشار إلى أن حمادة هلال كان قد طلب منذ أكثر من أسبوع من جمهوره الدعاء لوالدته بالشفاء، حيث كانت أصيبت بوعكة صحية، ونشر صورة تجمعه بها من داخل الحرم الشريف على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام كاتبا: "أسألكم الدعاء، اللهم اشفى أمي".



