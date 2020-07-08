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فن

في ساقية الصاوي.. موعد حفلات علي الهلباوي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:47 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يستعد الفنان على الهلباوى حاليا لإحياء حفلتين غنائيتين بساقية الصاوى، يوم الجمعة الموافق 17 يوليو بقاعة النهر، على أن تكون الحفلة الأولى فى تمام الساعة السادسة مساء إلى الساعة السابعة والنصف، وتبدأ الحفلة الثانية فى تمام الساعة الثامنة والنصف لتنتهى الساعة العاشرة مساء ، وسيكون سعر تذكرة الحفل 70 جنيها . 
 
وكانت ساقية الصاوى قد أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25 % حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص .
 
يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الإلتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وإرتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الأمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الإجتماعى . 

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