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أخبار العالم

الشرطة تطلق الغاز على المحتجين في صربيا.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:56 ص
الشرطة تشتبك مع المتظاهرين
الشرطة تشتبك مع المتظاهرين في صربيا
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قسم الخارجي
فرقت الشرطة في عاصمة صربيا بلجراد المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، بعد احتجاجاتهم ضد رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش وإعلانه حظر تجول حتى نهاية عطلة الأسبوع، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتجمع مئات المتظاهرين حول البرلمان الصربي، بينما اندلعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة التي أطلقت بشكل كثيف الغاز المسيل للدموع، بحسب شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المناوشات بين الشرطة والمتظاهرين في صربيا.

وسجلت صربيا الثلاثاء أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ ظهور الوباء، حيث وصف الرئيس الصربي الوضع في البلاد بـ"الخطير".
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