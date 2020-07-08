AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يكشف توقيت الإعلان عن موعد انتهاء الدوري بعد قرار استئنافه

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انتهاء الدوري  بعد قرار استكمال الموسم الجاري يوم 6 أغسطس المقبل.

وقال "الجنايني" في تصريحات فضائية لـ"النهار": "نهاية الدوري ستكون في شهر أكتوبر المقبل، سنُحدّد تاريخ نهاية الموسم بالضبط بعد تحديد موعد المباريات الأفريقية، والإعلان عن يوم انتهاء البطولة".

وأوضح الجنايني: كنت أعمل على تحديد موعد مباريات الدوري بالدقيقة مثل أوروبا، لكن هناك ظروفاً خارجية رغمًا عن إرادتي، وهناك أسباب أمنية، فماذا أفعل؟. 

وأشار "الجنايني" إلى أننا استأجرنا أدوات تقنية الفيديو لمدة 3 سنوات، ثم يصبح لنا حق تملكها بعد ذلك".

وأوضح: "قيمة أدوات تقنية الفيديو 3,5 مليون دولار، والشركة مجبرة على توريد أحدث تكنولوجيا لنا". 

واستطرد: "مكاسب اتحاد الكرة من كأس السوبر 3 ملايين درهم، بالإضافة لمميزات للأهلي والزمالك". 

واختتم تصريحاته: "أعمل على وجود سفراء للكرة المصرية مثلما يوجد سفراء الاتحاد الأفريقي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يعلن موعد عودة مباريات الدوري الممتاز وموقف الحضور الجماهيري

حال وقف النشاط .. حتحوت: اتحاد الكرة لن يمنح الأهلي لقب بطل الدوري.. فيديو

استقدام القدامى مرفوض.. اتحاد الكرة يتمسك بلجنة الحكام حتى نهاية الموسم

عمرو الجنايني: برزنتيشن تعود لرعاية الدوري المصري بشروط

ترشيحاتنا

كيف تتخلص من الذنوب في الصلاة ؟.. البحوث الإسلامية تنصح بأمرين

فضل صلاة الفجر للنساء.. ثوابها في الدنيا يجعلك تصليها الآن

لقاء الخميسي عن المتحرشين: بلاش تحط ضعفك النفسي والأخلاقي على شماعات ناس تانية.. شاهد

غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي

بسبب محمد صلاح.. هيثم فاروق وخالد بيومي يهاجمان اتحاد الكرة

اجعل المستشفى آخر خياراتك.. ممرضة تشرح طريقة النجاة الوحيدة من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف