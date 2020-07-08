اتحاد الكرة يكشف توقيت الإعلان عن موعد انتهاء الدوري بعد قرار استئنافه

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انتهاء الدوري بعد قرار استكمال الموسم الجاري يوم 6 أغسطس المقبل.





وقال "الجنايني" في تصريحات فضائية لـ"النهار": "نهاية الدوري ستكون في شهر أكتوبر المقبل، سنُحدّد تاريخ نهاية الموسم بالضبط بعد تحديد موعد المباريات الأفريقية، والإعلان عن يوم انتهاء البطولة".





وأوضح الجنايني: كنت أعمل على تحديد موعد مباريات الدوري بالدقيقة مثل أوروبا، لكن هناك ظروفاً خارجية رغمًا عن إرادتي، وهناك أسباب أمنية، فماذا أفعل؟.





وأشار "الجنايني" إلى أننا استأجرنا أدوات تقنية الفيديو لمدة 3 سنوات، ثم يصبح لنا حق تملكها بعد ذلك".





وأوضح: "قيمة أدوات تقنية الفيديو 3,5 مليون دولار، والشركة مجبرة على توريد أحدث تكنولوجيا لنا".





واستطرد: "مكاسب اتحاد الكرة من كأس السوبر 3 ملايين درهم، بالإضافة لمميزات للأهلي والزمالك".





واختتم تصريحاته: "أعمل على وجود سفراء للكرة المصرية مثلما يوجد سفراء الاتحاد الأفريقي".