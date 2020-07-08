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أخبار العالم

20 ألف جندي لأعمال الإنقاذ.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في اليابان

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:39 ص
فيضانات اليابان
فيضانات اليابان
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن سلطات الشرطة والإنقاذ اليابانية أن 57 شخصًا لقوا مصرعهم نتيجة فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة لمدة 3 أيام.


وبحسب القناة، أرسلت السلطات نحو 20 ألف عسكري من القوات المسلحة إلى منطقة الكارثة لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين.

وحاليا، بقي أكثر من 2.3 ألف شقة ومنزل خاص في جزيرة كيوشو، بدون مياه الشرب بسبب تقطع أنابيب نقل المياه.

وفي الوقت الراهن، انتقل اتجاه الأمطار إلى الجزء المركزي من جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية - إلى محافظتي ناجانو وجيفو. وهناك تلقى أكثر من 54 ألف مواطن توصيات بالإخلاء، بسبب خطر حدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية الجبلية.
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