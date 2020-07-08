بإطلالة كاجوال.. علا الفارس تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

وظهرت

وهي تي شيرت باللون الرمادي بنصف كم وعليه بنطال جينز هاي وسط باللون الأزرق الفاتح، فيما اختارت باليرينا باللون الأبيض، وهو ما أبرز من رقة وأناقة إطلالتها.