بإطلالة كاجوال.. علا الفارس تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
وظهرت علا الفارس بإطلالة كاجوال جذابة، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت علا الفارس وهي تي شيرت باللون الرمادي بنصف كم وعليه بنطال جينز هاي وسط باللون الأزرق الفاتح، فيما اختارت باليرينا باللون الأبيض، وهو ما أبرز من رقة وأناقة إطلالتها. وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها. وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع لمسات بسيطة من المكياج، وقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، لتبرز جمال ملامحها.
ولم تتكلف علا الفارس في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت ساعة يد باللون البيج، وقرطين ناعمين باللون الفضي، مع نظارة شمسية باللون اللبني الميرور.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.