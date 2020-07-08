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تعليم

التعليم: غدًا إجازة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:32 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غدا الخميس الموافق 9 يوليو 2020، إجازة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، حيث لن يتم عقد أي امتحانات في هذا اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، فمن المقرر يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 ، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيؤدي أيضا يوم الأحد القادم، طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما سيؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، إن امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير حتى الآن بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات.

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وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 : تقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا. 
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