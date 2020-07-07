كل ما تريد معرفته عن قرار زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة هذا العام

كشف الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، أنه قد تقرر رسميًا منح طلاب الثانوية العامة هذا العام، تسهيلا جديدا تقديرا للظروف التي مروا بها بسبب فيروس كورونا وتعليق الدراسة.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه تقرر زيادة درجات الرأفة لإنقاذ طلاب الثانوية العامة المتعثرين هذا العام، بحيث تتحول نتيجة الطالب من راسب إلى ناجح بالرأفة.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن تفاصيل تعديل درجات الرأفة تتمثل فيما يلي:





- تم زيادة نسبة درجات الرأفة لتصل هذا العام إلى 10% من الدرجة الكلية ، وبناء على ذلك بالنسبة لـ المادة التي تكون درجتها الكلية من 80، ستكون درجات الرأفة فيها 8 درجات بدلا من 6 درجات.





والمادة التي تكون درجتها الكلية من 40 ستكون درجة الرأفة فيها من 4 درجات، والمادة التي تكون درجتها الكلية من 50 أصبحت درجة الرأفة فيها 5 درجات، والمادة التي تكون درجتها الكلية من 60 تصل درجة الرأفة فيها لـ 6 درجات.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن هذا القرار جاء تقديرا لأبنائنا الطلاب الذين تعثروا هذا العام في مادة او مادتين بحيث يتم رفعها ويصبح الطالب ناجحا.