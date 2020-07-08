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حوادث

ضيط عصابة البطل وشاكوش للاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عصابة البطل وشاكوش للاتجار فى المواد المخدرة احيل المتهمين فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط   ياسر م خ  وشهرته " إبراهيم البطل "عاطل .

وضبط بحوزته سلاح نارى بندقية آليه تحمل  بخزينتها عدد 5 طلقة من ذات العيار و ( 11 ) فرش من مخدر الحشيش تزن حوالى 1.100 كيلو جرام ومبلغ مالى 10470 جنيها وعدد 5 هواتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط مدحت س م  وشهرته " شاكوش " حال استقلاله السيارة.
وضبط بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 200 جرام ومبلغ 3500 جنيه وهاتف محمول. 

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة من ضبط كل من بدوي ف م "عاطل ومحمد ن ه "عاطل وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 1700 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وميزان حساس واخطرت النيابة فتولت التحقيق.
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