خطة لتجهيز استراحات المعلمين في وسط سيناء

عقد حمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ' اجتماعا 'اليوم ' بشأن تجهيزات استراحات المعلمين بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.





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وتقرر عمل حصر وفحص شامل لمحتويات الاستراحات على مستوى التربية والتعليم' بمختلف مراكز المحافظة واعداد مقايسات لرفع كفاءتها .

وتم التأكيد علي الانتهاء من التجهيزات الأساسية ل42 استراحه' وتتضمن تجهيز السراير والمفروشات و الأجهزة اللازمة للحياة اليومية أثناء تواجدهم للعمل في المدارس بالمنطقة.