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تعليم

خطة لتجهيز استراحات المعلمين في وسط سيناء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:20 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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احمد صالح
عقد حمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ' اجتماعا 'اليوم ' بشأن تجهيزات استراحات المعلمين بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.


وتقرر عمل حصر وفحص شامل لمحتويات الاستراحات على مستوى التربية والتعليم' بمختلف مراكز المحافظة واعداد مقايسات لرفع كفاءتها .
وتم التأكيد علي الانتهاء من التجهيزات الأساسية ل42 استراحه' وتتضمن تجهيز السراير والمفروشات و الأجهزة اللازمة للحياة اليومية أثناء تواجدهم للعمل في المدارس بالمنطقة.

كما تقرر عمل خطة صيانه للمدارس المطلوب عمل صيانة لها سواء صيانة عاجلة ' او اجلة بالتنسيق مع هيءة الابنية التعليمبة بالمحافظة ' قبل بدء العام الدراسي القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١م .

حضر الإجتماع المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى' والمهندس مصطفى اسماعيل ممثلا عن هيئة الأبنية التعليمية 'و امل سعد توجيه مالى وإداري و عادل حسانين بإدارة المخازن ' ومصطفى موسى بالتخطيط والمتابعة' وعصام السيد عبده مسئول الاستراحات وعبد القادر علي سالم مدير مكتب وكيل الوزارة .
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