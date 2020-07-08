للقضاء على الاختناقات المرورية.. إزالة 511 حالة إشغال بمركزي كفر الدوار ودمنهور

تواصل الوحدات المحلية لمركز ومدن محافظة البحيرة أعمالها في تنفيذ حملات إزالة ورفع الإشغالات عن حرم الطريق للفضاء على الاختناقات المرورية، وتيسيرًا لحركة المواطنين.

ووجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية علي الأسواق والمحلات والمقاهي وفض الأسواق والتأكد من التزامها بالقرارات الاحترازية ومنع التجمعات وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية وحفاظا علي سلامه وأرواح المواطنين.

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وحدات المحلية بمركزي كفر الدوار ودمنهور حملات موسعة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت الحملة فى كفر الدوار عن عن إزالة ٢٢٥ مخالفة إشغال طريق تنوعت ما بين حديد خُردة وكُشك مخالف بمنطقه السناهرة وشارع بورسعيد .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد خميس من رفع وإزالة ٢٨٦ حالة إشغال بالشوارع والميادين وغلق مقهى مخالف بمدينة دمنهور.

وتحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين ومصادرة كافة الإشغالات بمخازن الوحدات المحلية