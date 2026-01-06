توزيع 800 كيلو لحوم بالمنصورة للأسر الأولى بالرعاية

نظمت جمعية الأورمان بالدقهلية إحتفالية كبرى استهدفت توزيع عدد (800) كيلو لحوم على (400) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بمطرانية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدعم الطوائف الدينية المختلفة خلال هذه الفترة المباركة.



حضر كلًا من بحضور الدكتوره هالة عبد الرازق، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، والانبا اكسيوس، راعى مطرانيه العذراء مريم بالمنصورة، وقيادات جمعية الأورمان بالدقهلية.



وأكدت الدكتورة هالة عبدالرازق على أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر الغير قادرة بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم، وذلك بهدف إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.



وأشاد المستفيدون من التوزيع بالجهود المبذولة من محافظة الدقهلية ومديرية التضامن الإجتماعي، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس روح التسامح والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.



وإختتم" شعبان"، أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.