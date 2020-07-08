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أخبار البلد

نقيب المحامين: أقاتل من أجل تحقيق العدالة وإزاحة جبال المظالم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إنه قاتل من أجل تحقيق العدالة وإزاحة جبال المظالم بالنقابة التي تراكمت في غياب العدل والشفافية.


وأضاف نقيب المحامين قائلا : "هذا عهد وميثاق والله على ما أقول شهيد". 

من جانب آخر قرر نقيب المحامين رجائي عطية، عرض الملفات الخاصة بالعودة من الزوال على هيئة المكتب لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه. 

وأضاف رجائى عطية فى بيان له  "تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب".


وقال فى نص القرار ، بعد  الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا بتشكيل لجنة للتقدير والبت في أدلة الاشتغال للعودة من الزوال من عدمه، ونظرا لتخلف كثيرين من الأعضاء عن حضور جلسات اللجنة، مما يعطل أعمالها، في الوقت الذي تراكمت فيه التظلمات المقدمة من الأساتذة المحامين والمحاميات.

أولا: عرض الملفات على هيئة المكتب ولو بالتمرير، لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه.
ثانيا: تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب.

ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ اليوم الأربعاء/ 8 / 7 / 2020.

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