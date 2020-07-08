AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعلن حركة نيابات أسنان - مارس 2020

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:08 م
الهيئة العامة للمستشفيات
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
Advertisements
محمد غالي
تعلن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن بدء التقدم لحركة نيابات عن طريق الندب لأطباء الفم والأسنان المقيمين مارس 2020 (النيابات) الخاصة بها فى التخصصات الطبية المعلن عنها فى ضوء القواعد: (الاحتياجات – المجموع - الرغبات) وذلك بمستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية طبقًا للشروط الآتية: 

يتم توزيع الأطباء المقيمين على التخصصات والجهات الطالبة عن طريق الإعلان طبقًا للمجموع (التراكمى) فى البكالوريوس ومادة التخصص والاحتياجات والرغبات.

التقدير العام بحد أدنى (جيد جدًا) وتقدير مادة التخصص بحد أدنى (جيد جدًا) .

يتقدم للإعلان أطباء الأسنان الذين لم يمضى على تاريخ استلام تكليفهم أكثر من عامين.

لا يشترط قضاء فترة معينة بالتكليف للتقدم للإعلان.

يُقدم أصل شهادة البكالوريوس بالتقديرات والدرجات عند الاستلام وفى حالة تسجل بيانات غير صحيحة فيما يخص مادة التخصص يُلغى الترشيح ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحديد مدة النيابة 5 سنوات فى فرع التخصص يُرشح خلالها لدراسة الماجستير ويجوز زيادتها فى حالة عدم الحصول على المؤهل لمدة عام واحد ولا يجوز مد فترة النيابة لأكثر من 6 سنوات من تاريخ استلام العمل بأى حال من الأحوال.

لا يجوز تعديل التخصص الذى رشح له الطبيب فى حركة النيابات. 

يعود الطبيب المقيم الى جهة عمله الأصلية إذا رغب فى إلغاء النيابة بعد استلام العمل بوحدات الهيئة وفى هذة الحالة يُحرم من التقدم لحركات النيابة التالية.

يُلغى ترشيح الطبيب المقيم مع الحرمان من التقدم لحركتين متتاليتين اذا طلب تعديل التخصص قبل الإستلام وكذلك فى حالة عدم استلام العمل خلال شهر من إعلان نتيجة الترشيحات مع حفظ الترشيح لمن تنطبق عليهم شروط تأجيل الاستلام.

لا يجوز للطبيب طلب تغيير الوحدة التى رشح لها إلا بعد قضاء عام عمل فعلى فى الوحدة التى رشح لها يحتسب من تاريخ استلام العمل بشرط موافقة الجهتين وتقديم طلب من الطبيب وموافقة الأمانة الفنية للهيئة وفقًا للإحتياجات والمعدلات النمطية. 

لا يجوز تعديل جهة أى طبيب لوحدات الهيئة ما لم يكن تم ترشيحه ضمن حركة  نيابات الهيئة. 

يسمح للطبيب لدراسة الماجسيتر فقط بعد قضاء عام كامل من استلام العمل الفعلى ووفقًا للقواعد المنظمة التى تضعها الامانة الفنية للهيئة والقواعد التى تقررها الجامعة.
المستندات اللازمة والتخصصات المطلوبة معلنة بأمانة الهيئة أو على الموقع الإلكترونى mhealth.cu.edu.eg أو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية-الصفحة الرسمية" أو"الأمانة الفنية_هيئة المستشفيات التعليمية".

يتم التقديم بمقر الأمانة العامة للهيئة: 16 أ شارع القصر العينى – القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة استشارى جراحة أطفال بمستشفى المطرية التعليمي

7 شروط لشغلها .. وظائف خالية في مستشفى كفر الشيخ الجامعي

7 شروط لشغلها.. الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعلن عن وظيفة خالية

المستشفيات التعليمية تعلن حاجتها لـ 80 طبيب أسنان

ترشيحاتنا

نقيب المحامين يخاطب رئيسي مجلسي الوزراء والنواب لإلغاء فقرة أكاديمية المحاماة

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

تشبه الأنفلونزا.. أعراض حمى الضنك وطريقة العدوى

الرئيس السيسي يصدق على 9 قوانين جديدة

بعد المماطلة في التجديد مع الأهلي.. جلسة عتاب من مسئولي النادي مع فايلر

على من تجب الأضحية ؟.. حقيقة لا يعرفها المتزوجون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجته قوية وسريعة .. العصير الأخضر لإذابة دهون البطن

بسالوبيت جينز.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موقف يحبس الأنفاس.. ثعبان سام يهاجم قائد سيارة أثناء انطلاقه على طريق سريع