AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

"خريجي الأزهر" لأئمة الهند والصومال: أنتم حائط الصد ضد الأفكار المتطرفة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:23 م
خريجى الأزهر لأئمة
خريجى الأزهر لأئمة الهند والصومال: أنتم حائط الصد ضد التطرف
Advertisements
محمد شحتة
احتفلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأربعاء، بختام دورتها التدريبية لأئمة وعلماء دولتى الهند والصومال التى انعقدت عبر الفيديو كونفرانس من مقر المنظمة بمركزها الرئيس بالقاهرة خلال الشهر الماضي، حيث تواصل مع المتدربين كل من أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبدالدايم نصير الأمين العام للمنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر- المستشار العلمى للمنظمة.

وفى كلمتهم قال مسئولو المنظمة للأئمة المتدربين : "أنتم الدعائم التي ترتكز عليها رسالة الإسلام الوسطية السمحة ، لأنكم بمثابة حائط الصد المنيع ضد الأفكار  الظلامية المتطرفة والهدامة، وعليكم تقع مسؤولية تفنيد  وكشف حقائق ما تتبناه الجماعات  الإرهابية المتطرفة من أفكار لا علاقة لها  بالإسلام وسماحته، وفى دورتكم هذه  التى تلقيتموها على يد علماء الأزهر الشريف، قد تبين لكم ضلا لهذه الجماعات بدعوى أنهم يملكون التدين الصحيح. 

كما أكدوا أن المنظظمة برئاسة فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر ، على أتم الاستعداد لتلقى طلبات الأئمة والدعاة  من تكثيف دورتها الشرعية والعلمية للتزود من علوم الأزهر الوسطية  لهم ، فى محاولة منها لحصر الأفكار المتطرفة ومحاربتها ومجابهتها فكرا بفكر، وإحلال قيم التعايش السلمى ونبذ الكراهية، ونشر دعوة الإسلام العالمية.

من جانبهم، عبر المتدربون عن تقديرهم لجهود شيخ الأزهر ، والقائمين على المنظمة من عقد تلك الدورات المكثفة التى لطالما تساعدهم كثيرا فى فهم قضايا العصر ، وتساعدهم فى مواجهة الأفكار المتطرفة وتنوير عقول الشباب بصحيح الدين، وأفكاره السمحة، ودحض الأفكار الخبيثة لتلك الجماعات المتطرفة .
"خريجي الأزهر" لأئمة الهند والصومال: أنتم حائط الصد ضد الأفكار المتطرفة
"خريجي الأزهر" لأئمة الهند والصومال: أنتم حائط الصد ضد الأفكار المتطرفة
"خريجي الأزهر" لأئمة الهند والصومال: أنتم حائط الصد ضد الأفكار المتطرفة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خريجي الأزهر: نجاح أول تجربة لتدريب الأئمة عبر الفيديو كونفرانس.. صور

أزهري لأئمة الهند: عليكم بتبنى فكر التعدد والاختلاف والتعايش

شومان لأئمة الهند: الأزهر يؤمن بالتعددية الفكرية والعيش المشترك

"ضوابط فهم النصوص الشرعية".. محاضرة لأئمة الصومال عبر الفيديو كونفرانس

القصبي لأئمة الهند: الله قيض علماء الأمة لشرح الضوابط الحافظة للسنة النبوية

خريجو الأزهر بأفريقيا يواصلون أنشطتهم عبر الإنترنت لدحض التطرف.. صور

ترشيحاتنا

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد وفاة والدتهما بكورونا..خروج أول توأم من مستشفى عزل إسنا

السيسي يصدق علي قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

هل تقدمت الحكومة بمشروع قانون للإيجارات القديمة؟.. إسكان البرلمان تجيب

سعرات حرارية أقل .. 10 أفكار لإفطار صحي

التعليم: غدًا إجازة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجته قوية وسريعة .. العصير الأخضر لإذابة دهون البطن

بسالوبيت جينز.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موقف يحبس الأنفاس.. ثعبان سام يهاجم قائد سيارة أثناء انطلاقه على طريق سريع