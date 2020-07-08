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تعليم

مدينة زويل تنعى الفريق العصار: كان أحد أكبر المؤمنين بأهمية البحث العلمي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:32 م
مدينة زويل
مدينة زويل
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نهلة الشربيني
نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ورئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأسرة مدينة زويل، ببالغ الحزن والأسى الفقيد الراحل الفريق مهندس محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضو مجلس أمناء مدينة زويل، الذي وافته المنية عصر الاثنين بعد صراع مع المرض. 

وقال عبد الغفار في بيان، الأربعاء،: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لوطنه ولدعم المدينة والبحث العلمي بشكل عام حيث كان الفقيد الراحل احد أكبر المؤمنين بأهمية البحث العلمي وداعمًا له بقوة ولمدينة زويل بشكل خاص من أجل المساهمة  في مسيرة مصر الناهضة. 

وكانت قد نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذّة. 

ووصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن". 

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وقالت الرئاسة في بيانها :" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

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