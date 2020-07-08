مدينة زويل تنعى الفريق العصار: كان أحد أكبر المؤمنين بأهمية البحث العلمي

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ورئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأسرة مدينة زويل، ببالغ الحزن والأسى الفقيد الراحل الفريق مهندس محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضو مجلس أمناء مدينة زويل، الذي وافته المنية عصر الاثنين بعد صراع مع المرض.





وقال عبد الغفار في بيان، الأربعاء،: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لوطنه ولدعم المدينة والبحث العلمي بشكل عام حيث كان الفقيد الراحل احد أكبر المؤمنين بأهمية البحث العلمي وداعمًا له بقوة ولمدينة زويل بشكل خاص من أجل المساهمة في مسيرة مصر الناهضة.



