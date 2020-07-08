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رياضة

عصام الحضرى يحتفل بالوصول إلى مليون متابع على انستجرام.. شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:01 م
عصام الحضرى
عصام الحضرى
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سيد احمد
احتفل عصام الحضرى بوصول حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام إلى مليون متابع .

ونشر عصام صورة لصفحة الحساب الرئيسية، وعلق عليها قائلا " مليون متابع شكرا لكم جميعا ودايما اكون عند حسن ظنكم ".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه معه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : "تستاهل اكتر من كده - السد العالى - مبروك ياسطورة ".

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يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.

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