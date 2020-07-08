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رياضة

10 أيام مدة غياب دونجا عن الإسماعيلي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:14 م
دونجا
دونجا
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نانسي القاضي
يواصل محمود عبدالعاطي دونجا، غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بسبب إصابته بشرخ في الشظية، وذلك قبل عودة الفريق لفترة الإعداد استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

ومن المقرر أن يعود "دونجا" إلي التدريبات الجماعية للإسماعيلي، بعد 10 أيام، بعد شفائه من الإصابة و"فك الجبس"، استعدادًا لعودة الدوري العام المقرر له 6 أغسطس المقبل.

وخضع "دونجا" إلي المسحتين الطبية الأولي والثانية في الإسماعيلي مع باقي اللاعبين، فيما يغييب باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لمدة ثلاثة أسابيع عن التدريبات الجماعية للفريق، حيث إنه مازال يخضع لفترة تأهيل بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة.

ويعاني بعض لاعبي الإسماعيلي من حالات إجهاد، بسبب فترة توقف النشاط الرياضي التي زادت على ١٣٠ يومًا بسبب فيروس كورونا المستجد.
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