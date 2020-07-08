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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة إزالة 15 مبنى مخالفا بكفر شكر على حرم النيل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:58 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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إبراهيم الهوارى
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن نهر النيل حق للجميع ولن نسمح بتشويه مظهره الجمالي وإقامة منشآت خرسانية أو سكنية عليه، ولن نسمح لأحد بالتعدي عليه أيا كان نوع التعدي.


جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الحملة المكبرة لتنفيذ عدد 15 قرار بناء بالمخالفة على النيل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر علي مساحة 3000 متر بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وإدارة حماية النيل، حيث تم إزالة جميع الحالات المخالفة  وجاري استكمال الحملة غدا لإزالة عدد 3 قاعات أفراح مخالفة أيضاعلى حرم النيل كما تم التنبيه على أصحابها بإخلائها لتنفيذ الإزالة صباح الغد. 

واوضح المحافظ ان المخالفات والإزالات تنوعت مابين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور، أو بناء قاعات أفراح وكافيتريات وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات، الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وأكد المحافظ  على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل بمدن كفر شكر وبنها والقناطر وطوخ، بمعاونة مديرية الري وحماية النيل ولن يتم التهاون في أي مخالفة أو تركها. 

شدد  الهجان على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون ووضع لافتات توضح ملكية الدولة لتلك الأراضي لمنع عودة التعديات، والحفاظ عليها لحين استغلالها في مشروعات تنموية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.
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