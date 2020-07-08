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أخبار العالم

إثيوبيا تواصل المماطلة: التفاوض بحسن نية الحل الوحيد لأزمة سد النهضة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاشيو في تصريحات لقناة "العربية" إن التفاوض بحسن نية هو الحل الوحيد لقضية سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك في مواصلة للمماطلة من جانب إثيوبيا.

وأضاف أن إثيوبيا تقدر دور الولايات المتحدة الأمريكية كمراقب وليس كوسيط في أزمة سد النهضة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، أكد أن مصر لن تصل إلى اتفاق لو استمرت إثيوبيا في تشددها بشأن ملء سد النهضة.

وأضاف السباعي في تصريحات لـ"العربية"، أن مصر تريد ضمانات من إثيوبيا بشأن ملء خزان سد النهضة.

ولفت إلى أن إثيوبيا تريد فرض هيمنتها على مياه النيل الأزرق، مؤكدا حرص مصر على التعاون للوصول إلى اتفاق عادل.

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