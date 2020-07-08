ريم مصطفى: أردت اختبار قدراتي في الأكشن من خلال شديد الخطورة

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن كيفية ترشيحها لمسلسل "شديد الخطورة" الذي يعرض حاليا على أحد المنصات الإلكترونية.

وقالت ريم مصطفي فى تصريحات لـ "صدى البلد":" إنه تم ترشيحها عن طريق الفنان أحمد العوضي، حيث أنهما يتمرنان سويا في نفس الجيم.





وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالعمل فى المسلسل لانها المرة الأولى التى تشارك فى عمل أكشن، لافتة إلى أنها كانت تريد أن تختبر قدراتها في العمل بمثل هذا اللون.

المسلسل بطولة ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.

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يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين رئيس، والذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





احمد العوضى خاض سباق رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار"، وشارك في بطولته مع أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.